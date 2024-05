Quem é e como mora a pessoa laranja na intermediação Corinthians/Vai de Bet

Edna Oliveira dos Santos é a pessoa utilizada como laranja por quem abriu a Neoway para receber duas partes da comissão do contrato do Corinthians com a Vai de Bet.

Não tem nada a ver com o caso, foi usada por criminosos comuns que obtém dados de pessoas vulneráveis e utilizam seus dados para malfeitos.

Mas ela passou a ser, naturalmente, objeto de curiosidade e chegou ao UOL a informação de que companheiros de imprensa buscam localizá-la em Peruíbe.