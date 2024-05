Corinthians fechou com duas empresas para mesmo espaço no basquete feminino

Os dois contratos têm pagamento de comissão por intermediação, mas só um é por conta do Alvinegro.

Por intermediar o acordo com a CNK, a GMCF Consultoria e Investimentos em Ativos Judiciais assegurou o recebimento de R$ 50 mil em dez parcelas de R$ 5 mil. A patrocinadora se responsabilizou pelos pagamentos.

A intermediação da negociação com a N. Zeppone foi feita por Rodrigo Bezerra da Silva, empresário individual, de acordo com sua identificação no contrato. O Corinthians pagará como comissão o equivalente a 7% do montante líquido de cada parcela que receber pelo patrocínio.

Apesar da promessa do presidente Augusto Melo de transparência em relação aos contratos assinados pelo clube, ao anunciar o patrocínio da Polpanorte em seu site, o Corinthians não divulgou o valor a ser recebido nem o pagamento de comissão.

Promoção de vendas

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da intermediária do contrato com a N. Zeppone mostra que a intermediação não está entre as atividades econômicas da empresa que leva o nome de Rodrigo Bezerra da Silva.

A atividade principal dela é promoção de vendas. As atividades secundárias são treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e treinamento em informática.