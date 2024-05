Corinthians: debate sobre comissão invadirá reunião com homenagem a Grava

Na próxima segunda (27), o Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians fará uma reunião na qual o médico Joaquim Grava será homenageado. No entanto, a sessão deve ser "invadida" por discussões sobre os desdobramentos do pagamento de comissão por intermediação no contrato de patrocínio com a VaideBet.

Grava ganhou destaque no noticiário alvinegro entre o fim do ano passado e o começo deste por causa da ideia do presidente do clube de vender os naming rights do CT do time profissional. Augusto Melo ainda não conseguiu comercializar a propriedade. Assim, o local segue se chamando Joaquim Grava. No entanto, o ortopedista não teve o seu contrato de consultor renovado.

A pauta da reunião ainda prevê a apresentação de um relatório da Comissão de Justiça do Conselho, sem especificar qual é o assunto. Porém, a coluna apurou que o documento não tem relação com o contrato com a VaideBet.