Atacado, diretor administrativo ganha status de intocável no Corinthians

Pressionado, Marcelo Mariano, o Marcelinho, diretor administrativo do Corinthians, ganhou status de intocável no clube.

Ele já superou pelo menos duas cobranças feitas por integrantes da gestão ao presidente do Alvinegro, Augusto Melo, por seu afastamento. Seria pelo menos uma licença até a apuração de desdobramentos do caso de pagamento de comissão por intermediação do contrato de patrocínio com a VaideBet.

Conforme a pressão aumentou, Augusto deu declarações públicas e internas demonstrando confiança no diretor.