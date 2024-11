Centenário do Furacão pinta como tragédia

Porque no Brasileirão o time luta para não cair, incapaz de superar o Vitória agora há pouco na Baixada, depois de sair na frente no primeiro tempo, tomar o empate no minuto seguinte e a virada para 2 a 1, na etapa final.

Chances de gol perdeu um montão, embora também tenha visto o travessão salvá-lo do 3 a 1.

O Vitória faz impressionante campanha de recuperação e deixou o Fluminense para trás, ao atingir 38 pontos e chegar ao 12° lugar.

Julimar abriu o placar, aos 32 minutos, em falha do goleiro Arcanjo, Kaique Rocha retribuiu o presente aos 33 ao dar o empate para Alerrandro e Matheuzinho virou, aos 20 do segundo tempo.

Arcanjo, depois, fechou o gol e acabou como maior responsável pela vitória.

Agora o Vitória receberá o Corinthians na rodada 33.