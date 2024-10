Todo-Poderoso Timão

POR LUIZ GUILHERME PIVA



A decisão do Campeonato Paulista de 1988 foi entre Corinthians e Guarani.



No primeiro jogo, no Morumbi, Neto, jovem estrela do Bugre, fez um golaço de bicicleta no empate de 1 x 1.



Antes do segundo jogo, no Brinco de Ouro da Princesa, Washington Olivetto afirmou: "A orquestra corintiana vai a Campinas, casa do maestro Carlos Gomes, executar o Guarani".



E o Corinthians saiu de Campinas com o título paulista. Ganhou por 1 x 0, com gol do também jovem Viola, na prorrogação.



Trinta e seis anos depois, com o Corinthians ameaçado pelo rebaixamento no Brasileirão, mas sem perder o apoio de sua torcida, que segue enchendo seu estádio e, como um "bando de loucos", cantando sem parar, Washington Olivetto faleceu - mas com a certeza de que, mesmo que o rebaixamento seja uma vontade divina, o Timão não cairá.



O que permite uma adaptação de sua frase de 1988: "O criador Washington Olivetto vai ao firmamento, casa do Senhor do Céu e da Terra, mostrar a Ele quem é de fato o Todo-Poderoso".

_____________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras