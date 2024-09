O domingo começou bem para o Corinthians

Juventude e Bragantino empataram 1 a 1 em Caxias do Sul, gol gaúcho no começo do segundo tempo, aos 3 minutos, gol paulista no fim, aos 86, e ambos ficaram estacionados com 33 pontos em 28 jogos e a perigo.

Caso o Corinthians consiga os três pontos contra o traumatizado São Paulo, no Mané Garrincha, ficará a apenas dois pontos de ambos, além de sair da ZR contando com as derrotas do Vitória para o Inter, no Beira-Rio, e do Athletico Paranaense para o Flamengo, no Maracanã.

Duro mesmo será fazer a parte dele no Majestoso, embora chegue ao clássico em melhor momento que o rival.