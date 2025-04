A piauí na vida de presidentes da CBF: não sobra pedra sobre pedra

Em 2011, a extraordinária repórter Daniela Pinheiro, enforcou Ricardo Teixeira com as próprias aspas ao fazer, para a revista piauí, um perfil tão demolidor que ele, sentindo-se o dono do mundo, adorou.

Quase foram suas últimas palavras.

Porque a reportagem foi como a gota que restava para transbordar o copo — e no ano seguinte o cartola teve de cair fora da CBF.