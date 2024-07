Uma rodada de revelações para o restante do Campeonato Brasileiro

Uma rodada reveladora do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira (24) começou com o Cruzeiro confirmando essa grande fase e mostrando que não está nesse campeonato para brincadeira. A segunda revelação veio com mais uma grande partida em que o Botafogo esteve envolvido. Dessa vez, foi no Morumbi, com o empate por 2 a 2 com o São Paulo, em um jogo eletrizante.

Parece que o time de Arthur Jorge força o adversário a jogar no máximo para não sair derrotado. Lá no Barradão, em Salvador, o Flamengo deixou claro que, além de ser um grande time, sobra sorte, pois, mesmo jogando mal, continua conseguindo vencer no final das partidas. O time do Tite ainda tem uma partida por jogar e pode alcançar o Botafogo, terminando o turno também com 40 pontos.

Tivemos ainda a confirmação do Fortaleza, que, apesar de ter empatado por 1 a 1 em Criciúma, também precisa jogar mais uma partida, podendo chegar aos 36 pontos e embolar tudo de vez no final do turno. O Bahia completa seus 19 jogos com menos pontos do que o esperado pela enorme torcida tricolor e pelo Rogério Ceni.