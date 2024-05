Fortaleza goleia o Sport e pega o CRB na final da Copa do Nordeste

Na decisão da Copa do Nordeste, o Fortaleza vai enfrentar o CRB, que eliminou o Bahia nos pênaltis (8 x 7 após empate sem gols), na Arena Fonte Nova. A final, decidida em dois jogos, começa no dia 5 de junho (quarta-feira) e termina no dia 9 (domingo).

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Sportivo Trinidense-PAR, pela Sul-Americana. O Sport encara o Goiás, na sexta, pela Série B.

Como foi o jogo

O Fortaleza abriu o placar no início do primeiro tempo, aos 9 minutos. Moisés saiu da esquerda cortando para o meio e bateu no cantinho para vencer Caíque França e marcar o primeiro dos visitantes.

Dez minutos depois, Moisés apareceu mais uma vez para ampliar o marcador. Ele recebeu lançamento de Pochettino, dominou bonito na área e chutou no ângulo, anotando o segundo gol do Leão do Pici.

Inspirado em campo, o Fortaleza chegou ao terceiro gol dois minutos depois. Hércules recebeu de Lucero na área, driblou Caíque França e marcou mais um golaço na Arena Pernambuco.