Corinthians e Flamengo vencem com personagens opostos: Paulinho e Gabriel

Depois disso, o Corinthians tomou conta do jogo após um início confuso defensivamente. Fora isso, Garro também liderou a dinâmica de jogo, com viradas de bola, toques curtos, tabelas, enfim, fez uma grande partida.

Outra coisa: mesmo nas outras partidas que o time jogou muito mal, ele em nenhum momento se escondeu do jogo, sempre estava tentando algo para ajudar a equipe tecnicamente. Já o Igor Coronado, que até agora havia ficado mais no departamento médico do que em campo, fez o seu grande jogo com a camisa corintiana. Com passes verticais precisos, clareou bem as jogadas quando o jogo embolava e encontrava o Wesley aberto lá do outro lado, fazendo viradas de bola interessantíssimas. Mas o auge foi mesmo o golaço que fez no segundo tempo, partindo em dribles em diagonal do lado esquerdo para o direito e batendo firme para fazer o terceiro gol (o segundo foi do Yuri Alberto) e acabar com qualquer chance do adversário. Os dois fizeram uma partidaça de verdade e me parece que o António Oliveira está encontrando um esquema favorável para as características dos seus jogadores no elenco.

Para finalizar, quero destacar a despedida do volante Paulinho, que era o último remanescente da geração campeã da Libertadores e Mundial de 2012. Foi protagonista direto desses títulos, quando além de estar em grande fase naquele momento, fez o gol da vitória contra o Vasco, que levou o Corinthians para a final contra o Boca. Nesse mesmo jogo, o penúltimo a sair, que foi o goleiro Cássio, já havia feito milagre no chute de Diego Souza, cara a cara. Coincidência ou não, os dois saíram em menos de um mês. Parabéns ao Paulinho, sem dúvida alguma irá figurar na lista dos ídolos eternos do Corinthians com muita justiça.

Pedro brilha no Flamengo

Lá no Maracanã, eu destaco o camisa 9 rubro-negro, Pedro, que para mim é o grande centroavante brasileiro. Tem tranquilidade para marcar gols, finaliza de direita e esquerda, é um exímio cabeceador e com muita presença de área. Fez dois gols, sendo o primeiro de centroavante esperto e focado no jogo, com a bola atrasada curta para o goleiro. Só ele acreditou na jogada e foi lá e "só não entrou de bola e tudo porque teve humildade".