Fortaleza na final: o que os dirigentes do Leão veem que mais ninguém vê?

Nesse domingo (26) frio e chuvoso aqui em São Paulo, passei a tarde em casa e acabei assistindo a um show de bola dado pelo Fortaleza lá na Arena do Recife: 4 a 1 em cima do Sport na semifinal da Copa do Nordeste.

Foi uma amassada incrível no primeiro tempo, 4 a 0, com três gols do atacante Moisés e um do Hércules. Poderia ter sido 5, 6 ou 7 sem problema algum, tamanha foi a diferença técnica. No segundo tempo, um gol do Sport que não mudou a história do jogo.

Eu fico vendo os jogadores que o Fortaleza consegue contratar e vejo os que alguns clubes da região sudeste contratam e não dá para entender como esses times não conseguem enxergar como os dirigentes cearenses enxergam. Apesar de ter sido eliminado pelo Vasco, na Copa do Brasil, no meio de semana nos pênaltis, o Fortaleza tem tudo para fazer um grande ano tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa Sul-Americana, sem contar que já disputará novamente o título da Copa do Nordeste.