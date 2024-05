Não sobra muito tempo para falar do Real Madrid, diz Endrick antes de saída

O Palmeiras acertou a venda de Endrick ao Real Madrid em dezembro de 2022, e desde então o camisa 9 precisou equilibrar a ansiedade entre o clube que lhe formou e o seu futuro. O próprio jogador diz que isso foi muito tranquilo, e o Palmeiras entende que ele cumpriu bem esse papel.

Endrick disputará a Copa América com a seleção brasileira e terá a chance de experimentar uma prévia do que irá encontrar no Real: um ataque com Rodrygo e Vinicius Junior. Diferentemente dos craques que já estão no Real, Endrick é visto como um jogador pronto, não deve participar de um período de adaptação no time B merengue e será comandado por Carlo Ancelotti.

Assim como nos tempos da base, Endrick pulou etapas também no profissional. Em 81 jogos pelo Palmeiras, foram 21 gols marcados e cinco títulos conquistados: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2023 e 2024). Ele foi o cara da conquista do Brasileirão do ano passado.

A experiência na seleção brasileira também joga a favor de Endrick. Ele já tem quatro jogos e dois gols pela seleção e é o quarto mais jovem a estrear e a marcar um gol pela seleção principal do Brasil.

O camisa 9 foi vendido ao Real Madrid por 35 milhões de euros fixos (R$ 249 milhões), e 25 milhões de euros em metas (R$ 140 milhões) — o clube merengue também arcou com as taxas da negociação, que custaram 12 milhões de euros.

Veja outras respostas de Endrick

Como a cautela do Abel com sua utilização no Palmeiras te ajudou a preparar para o que você vai enfrentar no Real Madrid? Existe a possibilidade de você chegar junto com Mbappé, em um time que já conta com Vini Jr e Rodrygo.