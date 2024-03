Santos demonstra ter força necessária para voltar à elite do Brasil

Disputar a final serve muito para elevar a autoestima do Santos e dos jogadores, e adquirir obviamente a confiança necessária para essa empreitada difícil.

Não ter a obrigação de ser campeão paulista e nem na Série B alivia a pressão de seus jogadores para entrar numa competição muito diferente da história que tem o Santos, que caiu pela primeira vez e espero que seja a última.

O presidente Marcelo Teixeira vem de uma família toda ligada a uma vitoriosa história do Santos Futebol Clube, desde a época que seu pai, o saudoso Milton Teixeira, foi presidente do clube no título paulista de 1984.



Ele observou de fora o desastre que foi a temporada de 2023 e voltou ao comando do clube neste ano, entendendo que só um cara que conhece o bem o Santos -- foi um presidente com vários títulos Brasileirão (2002 e 2004) e Paulistão (2006 e 2007) -- poderia comandar essa volta.

O desafio é bem complexo neste ano. Além de voltar à elite do futebol brasileiro, também precisa recuperar o moral da história do time que já contou com maior jogador da história do futebol mundial: o Rei Pelé!

E já está sendo bem-sucedido logo de cara.

Mas para conseguir isso precisa ter um grupo de jogadores comprometidos e que entendam a necessidade da entrega, do espírito de luta, e tem conseguido.