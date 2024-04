Corinthians está enrascado com um time ruim como esse

Contratam muito mal e pagam muito para jogadores medianos e fracos. Igor Coronado, por exemplo, ganha mais de 1 milhão e não tem uma passagem em grandes ligas e nem em grandes clubes da Europa. Como podem pagar uma fortuna por mês para um jogador que não tem uma história para isso? Pedro Raul está mais preocupado com a sua enorme vaidade do que com a situação do Corinthians. Para ser centroavante desse clube, precisa ter raça. Se for necessário coloca a cabeça na chuteira do adversário.Se jogar no chão para tentar um gol,tomar e dar porradas no zagueiro, mas para um camisa 9 que se preocupa em fazer harmonização facial,não acredito que irá querer arruinar o procedimento.

O Corinthians não merece ter um time fraco como esse, é uma vergonha o que estão fazendo com o clube, com o time, com a sua história. É revoltante para mim que nasci na Penha, cresci dentro do clube, frequentei estádios durante o tabu e aprendi que o mais importante para jogar nesse time é a raça, e não estou vendo isso.

Para quem já teve centroavantes que nasceram no clube e se matavam em campo em todos os jogos como eu, Viola, Jô, não dá para engolir um ataque que em quatro jogos não fez um gol e não é só isso, não cria perigo algum para o goleiro adversário. Agora, joga duas em casa pelo Campeonato Brasileiro. Domingo (28) pega o Fluminense, que se o jogo encaixar, coloca esse time do Corinthians na roda, e no outro sábado (4/5) pega o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda e, se vacilar, toma goleada, como aconteceu contra o Bahia em 2023.

Bom, texto duro, crítico, porque estou revoltado com o que está acontecendo com o Corinthians.