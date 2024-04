Duílio e Augusto Melo colocaram o Corinthians em plena decadência

O time de António Oliveira não tem criatividade, personalidade, mas o pior é que não demonstra ter nenhum poder de reação.

Toca de um lado para o outro sem objetividade alguma, usa muito as esticadas de bola e abusa dos chuveirinhos para dentro da área, consagrando os goleiros e os zagueiros dos adversários.

O Corinthians jogou três partidas no Brasileirão e ainda não venceu e nem fez gols.

Vamos passar para o lado administrativo do Sport Club Corinthians Paulista, que vem de três anos péssimos com a gestão do pior presidente da história, Duílio Monteiro Alves. Ele deixou uma herança maldita para o presidente eleito, Augusto Melo, que está demonstrando junto com a sua diretoria muita incompetência e também grande falta de experiência para um cargo tão importante.

Tem um claro "racha" dentro do clube e não só na direção, como também em todos setores. Há poucas semanas, teve uma briga feia dentro do Parque São Jorge com pessoas de políticos opostos. Nem os sócios do clube estão sendo respeitados.

A terceira parte é essa nova torcida corintiana, que vai para o estádio dar um vexame com sinalizadores proibidos, completando o apequenamento deste gigante.