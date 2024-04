Vamos discutir o que estão fazendo no Pacaembu e com o Pacaembu?

Começaram as obras e a empresa responsável, Allegra Pacaembu, não respeitou: as arquibancadas foram destruídas, mesmo fazendo parte do complexo tombado — que também inclui a Praça Charles Miller. A alegação ao conselho foi de que o ato era necessário para a circulação das pessoas embaixo das arquibancadas laterais, em nome da mesma "modernização".

A destruição passou para o campo de futebol, que foi prometido por essa empresa que estaria pronto no dia 25 de janeiro para a final da Copa São Paulo, que todos sabem que foi disputada na Neo Química Arena.

Não contente com tudo isso, a Allegra Pacaembu está lutando para ter também a Praça Charles Miller, que pertence a todos que moram na cidade e é tombada pelo patrimônio público. Será que a empresa pode entender isso mesmo com os tantos absurdos que estão fazendo com o nosso estádio?

Eles tiveram a capacidade de marcar um show de aniversário do Roberto Carlos para o subsolo, localizado na Arena E-Sports, para hoje, 19 de abril de 2024.

Esse evento importante de aniversário era um teste para as pessoas convidadas verem como está indo a modernidade do Pacaembu, só que negligenciaram todas as normas de segurança do local: o Corpo de Bombeiros foi fazer uma vistoria e declarou que esse lugar não tinha segurança para realizar um evento e nem uma documentação que desse esse aval.

A prefeitura proibiu o evento, mas houve prepotência e arrogância das pessoas que comandam essa empresa, que disseram que não iriam respeitar a decisão da prefeitura e iriam realizar o evento assim mesmo. Essas pessoas estão pensando que mandam na cidade e que são maiores que o estado e a prefeitura.