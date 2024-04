Palmeiras consegue uma vitória incrível com as digitais de Abel Ferreira

O poder de reação que tem esse time do Palmeiras é incrível. Um time que foi completamente dominado no primeiro tempo pelo Independiente del Valle, tomou 2x0 sem ter conseguido chegar perto do gol adversário e, de repente, na primeira jogada limpa, Endrick diminuiu no último lance, amenizando um desastre que estava se desenhando.

Abel Ferreira tem um trabalho mental fortíssimo e consegue deixar seus jogadores inteiros emocionalmente, mesmo quando o adversário controla a partida. Não seria um jogo fácil na altitude de Quito contra um ótimo time do Independiente del Valle, mas o Palmeiras soube se manter vivo no jogo.

Conseguiu acertar a marcação e, principalmente, diminuiu o espaço para essa revelação espetacular do futebol equatoriano, Kendry Páez, que tem apenas 16 anos e já foi vendido para o Chelsea. Esse garoto comandava o jogo com uma personalidade incrível, demonstrando uma técnica cristalina e com uma batida precisa na bola, como fez no primeiro gol do seu time.