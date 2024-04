São Paulo contrata Luís Zubeldía com atraso e sem nenhuma 'entrevista'

O mundo gira e muitas vezes nos leva de volta ao mesmo lugar. O São Paulo Futebol Clube, após um início de temporada turbulento e de levar 'não' de quatro técnicos portugueses, finalmente encontrou um novo treinador: Luís Zubeldía. A escolha, no entanto, reacende debates sobre tempo, entrevistas e convicção nas decisões da diretoria.

Zubeldía, nome desejado desde o início, recusou uma entrevista no começo do ano. Agora, assume o comando com a missão de colocar a casa em ordem. Sua experiência e currículo vencedor o credenciam para o desafio.

A demissão de Thiago Carpini foi necessária, diante da situação caótica do time. Carpini, um técnico promissor, terá tempo para se desenvolver e, quem sabe, retornar a um grande clube no futuro.