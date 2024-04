Zubeldía, Renato e Vojvoda comandaram a vitória dos tricolores

Mas mesmo sendo empurrado para trás, Zubeldía deixou a armadilha do contra-ataque prontíssima, e mesmo antes de fazer o segundo, já tinha chegado perto de marcar. Depois que Alisson marcou o segundo gol tricolor, todo o ímpeto dos equatorianos caiu por terra. Tentaram diminuir para voltar ao jogo, mas sem muita convicção, e as jogadas mais perigosas foram ainda do São Paulo. Foi uma vitória maiúscula e também com as mãos do novo treinador Zubeldía, que de cara já deu para perceber algumas mudanças táticas e mentais no tricolor paulista.

Mas foi num Castelão lotado, colorido e festivo que aconteceu o resultado mais marcante da noite. O Fortaleza, dirigido pelo ótimo Juan Pablo Vojvoda, venceu com muita imposição e personalidade o histórico Boca Juniors. Aos 20 minutos do segundo tempo, já estava 4 x 1 para o tricolor cearense, mostrando que, a cada ano que passa, vai criando mais segurança e confiança para enfrentar qualquer equipe de igual para igual. É líder do seu grupo com 9 pontos e com um saldo de nove gols, e tem tudo na mão para ir direto para as oitavas de final. Uma vitória maiúscula com um desempenho incrível, e pouco importa se o Boca estava com a equipe titular ou não, o Fortaleza fez a sua parte muito bem feita.

Já o Tricolor carioca foi até Assunção enfrentar o Cerro Porteño e fizeram uma partida muito fraca, e o 0 x 0 definiu perfeitamente o que as duas equipes fizeram. O Fluminense está longe daquele futebol apresentado na Libertadores de 2023, que o levou ao título inédito.

O resumo do meio de semana dos nossos tricolores foram de três grandes vitórias, sendo duas incríveis fora de casa (Grêmio e São Paulo) e um empate fraco (Fluminense) pela Libertadores. E na Sul-Americana, tivemos uma vitória maiúscula contra um grande (Boca Juniors) com o Fortaleza. Agora, no final de semana, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro.