O 'não convencional' de Fernando Diniz virou previsível

Vários jogadores sem mercado e ganhando um salário bem alto: Fábio, Marcelo, Ganso, Douglas Costa, Renato Augusto, Cano, Felipe Melo e, se vier o Thiago Silva, será mais um que ganhará muito e não dará retorno financeiro algum.

Se o presidente Mário Bittencourt não prestar atenção nisso, daqui a alguns anos o clube perderá 7 jogadores por aposentadoria ou por saírem de graça.

Somando o salário de todos eles, é um gasto enorme que esses jogadores não farão um centavo retornar aos cofres do clube.

Voltando à coletiva de Fernando Diniz após a derrota para o Bahia, fica bem claro a sua arrogância em não ver erros no seu próprio trabalho, apenas nos seus jogadores e nos setores do time. Ao mesmo tempo, ele afirma que o adversário só faz gols por erros do seu time.

Ele não admite que o trabalho do Rogério Ceni nesse jogo foi melhor que o seu, que o time do Bahia jogou mais que o seu e que as suas mesmas alterações de sempre não estão funcionando mais porque seu estilo de jogo é totalmente previsível.

Ele falou muitas vezes o termo "não convencional" para valorizar seus pensamentos de futebol, mas uma visão não convencional sendo repetida constantemente da mesma maneira se torna um "não convencional previsível".