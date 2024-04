Senhor São Jorge, por favor, salve o Corinthians

O Sr. sabe o quanto eu curti dentro do Parque São Jorge, né?

Muitos shows, festas e loucuras incríveis, tudo na sede do clube batizada com o nome do Sr.

Quando consegui realizar o sonho dos meus pais, que era ver eu jogando no Corinthians, fazendo gols e ser campeão, o meu coração ficou ainda mais preto e branco, assim como das vezes em que ouvi a torcida cantar "Volta Casão, seu lugar é no Timão" e "Dr., eu não me engano, o Casagrande é corintiano".

O Sr. se lembra de tanto como chorei?

Mas eu queria lhe pedir um favor, do fundo do meu coração.

Estou muito preocupado com a situação do time e do clube neste momento, porque muita gente má passou por lá. Eles não respeitam e nem consideram a história do nosso Timão.