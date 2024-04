Logo me chamou atenção aquele cara com a camisa 10 do Flamengo, que fazia gols de todos os tipos. Ele jogava com a 7 quando o Fio Maravilha era o 10, mas com a saída do Fio, essa camisa mágica foi para ele, e ele honrou com muito talento.

Para se ter uma ideia, até 1974, a torcida rubro-negra se dividia entre ele e o Zico como jogador preferido. Quando Zico subiu das categorias de base, obviamente a 10 foi para o garoto, que se transformaria no maior jogador da história do clube, e Doval pegou a 9.

Documentário 'Doval: o gringo mais carioca do futebol' Imagem: Reprodução

Depois, ele entrou naqueles troca-trocas malucos que o genial presidente do Fluminense, Francisco Horta, fazia no futebol carioca nos anos 70, movimentando maravilhosamente o mercado da bola. Ele fez parte de um dos melhores times que vi jogar na vida, a Máquina Tricolor de 75/76, e virou um dos grandes ídolos da história do Fluminense também.

Conversei com os diretores do documentário, Federico Bardini e Sérgio Rossini, e também com a coordenadora de produção, Marcella Morizot, e eles me contaram tudo sobre essa obra que acho incrível.

A ideia surgiu há 10 anos, mas claro que havia necessidade de verba, porque os direitos de imagens são caros e é o que mais conta em um documentário. Além das imagens, eles foram para todos os lados para pegar depoimentos das pessoas, incluindo Roberto Rivellino. No documentário, fica claro como Doval era um cara legal e divertido, até certo ponto um playboy que andava de motos pelo Rio de Janeiro.