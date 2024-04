Bayern x Real será uma briga de cachorro grande na semi da Champions

Disputou uma partida difícil com o Arsenal, mas tudo indicava que em algum momento o Bayern iria fazer um gol e se classificar. Pressionou o tempo todo, demonstrando que a fraca temporada não influenciou negativamente a equipe para a disputa do último título que ainda pode conquistar. Não acho que seja uma grande equipe, mas nunca se pode subestimar uma equipe alemã, principalmente se for uma potência como o Bayern de Munique.

Será uma semifinal de cachorro grande, onde vão se bater de frente sem medo um do outro, e a diferença será daquele que conseguir se impor por mais tempo e ser preciso nas chances que tiver. Acho que o Real Madrid é ligeiramente favorito, pois chegará com moral enorme depois de ter eliminado o atual campeão.

Do outro lado, teremos a força coletiva do Borussia Dortmund contra o PSG, com destaque para Kylian Mbappé, que é o artilheiro desta Champions com 8 gols. Também entrou na lista dos dez maiores artilheiros da história da competição. O PSG tem um jogo muito mais coletivo do que antes, com jogadores rápidos na frente como Ousmane Dembélé e Bradlev Barcola completando o trio de ataque com Mbappé.

Neste confronto, estou achando que o PSG está mais seguro e confiante do que nas temporadas anteriores. Sem contar que agora tem um time muito mais comprometido e focado. Tudo poderá acontecer, mas acharia bem legal se a final fosse Real Madrid x PSG.