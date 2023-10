Ontem, também ficou claro como está rifando a bola com excessivos cruzamentos na área. No segundo tempo, foram vários que o goleiro Tadeu saiu e interceptou (ou algum atacante botafoguense fazia falta nele). No final da partida, fizeram uns três cruzamentos a esmo que saíram lá do outro lado do campo.

Está nítida a ansiedade, a falta de paciência e a pressa para se construir uma jogada e o aumento de erros de passe.

O Botafogo está precisando ir para o divã, e todos colocarem o que estão sentindo para fora, pois talvez esteja faltando uma conversa profunda e, como se diz no futebol, "lavar a roupa suja" em casa.

O ambiente interno está um tanto conturbado. Na entrevista à beira do gramado depois do jogo, Tiquinho Soares, que fez o gol de empate, falou que estava muito bem fisicamente, e isso me pareceu uma indireta para quem o deixou no banco.

O atacante só foi para o jogo após o intervalo, quando o Botafogo perdia por 1 a 0. É difícil entender por que o artilheiro do Brasileirão começou na reserva.