Em má fase, Botafogo tem o 3º pior aproveitamento do 2º turno do Brasileirão

Após um grande rendimento na primeira metade do Campeonato Brasileiro, o Botafogo caiu de produção nas últimas rodadas e viu sua vantagem na liderança diminuir. Ontem (2), a equipe decepcionou mais uma vez e ficou no empate de 1 a 1 em casa contra o Goiás.

Comparado com o início, a campanha do Glorioso no 2º turno está entre as piores do campeonato. O time comandado por Bruno Lage tem o 3º pior aproveitamento no período, com somente 28% dos pontos ganhos.

Nos últimos seis jogos, o Botafogo possui somente uma vitória, empatando duas vezes e perdendo três. Nesses embates, foram só cinco gols marcados e outros cinco sofridos, demonstrando a irregularidade recente do clube.