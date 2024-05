Carta aberta para Neymar Jr

Neymar, você sabe o quanto já te critiquei em relação ao seu comportamento, especialmente pela falta de comprometimento e profissionalismo. Não vejo você se esforçando nos últimos anos para ser jogador de futebol, e a impressão que tenho é que você perdeu o tesão pelo esporte.

No entanto, gostaria de dizer que fiquei muito tocado e feliz com o tamanho da sua ajuda para as vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul.

Desta vez você foi grande, um homem maduro, solidário, que usou a imagem forte para incentivar as pessoas a fazerem doações.