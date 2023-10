Torcida do Botafogo escala Tiquinho no grito e escancara fúria com Lage

Faixas que formaram a frase "ninguém quer mais que a gente" também chamaram a atenção.

Do lado de fora, a faixa com os dizeres "segue o líder" continuava fazendo sucesso. "Não tem essa de oscilação com a gente, não. Estamos acreditando sempre e vamos juntos", disse João Luiz, que é comerciante nos arredores do Nilton Santos desde a inauguração do estádio.

Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Nem mesmo a forte chuva que caiu no Rio de Janeiro atrapalhou os planos dos alvinegros: "Não tem água que apague esse fogo (risos). Quero ver o posicionamento dele [Lage] hoje, depois do que fizemos aqui no sábado [no treino aberto]", disse Theo Nascimento, de 41 anos.

Antes mesmo da partida, apesar da crença no bom resultado, Lage já estava sendo "cornetado". Ele, por exemplo, vem escalando Tchê Tchê aberto pelo lado direito.

"Acho que o Tchê Tchê tem de jogar. Ele, para mim, era o cara ali [no meio]. O Botafogo tinha de ir mudando aos poucos, conforme algo não desse certo, mas estamos acreditando. Torcida veio em peso por isso", apontou Roberto Macedo, que estava acompanhado do filho Thiago e do neto Heitor.