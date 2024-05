Zubeldía tem o time na mão, e James Rodríguez não faz parte dele

Luís Zubeldía com seu tricolor imbatível. O São Paulo estava um caos até 20 dias atrás, quando Thiago Carpini foi demitido, e decidiram ir naquele que deveriam ter contratado no início do ano. Como diz o ditado popular: "Antes tarde do que nunca".

Desde a sua chegada, a equipe não perdeu mais, principalmente fora de casa, porque isso era um drama para o São Paulo. Nessa quarta-feira (8), Luís Zubeldía foi com seus comandados para o Chile enfrentar o Cobresal e mais uma vez mostrou que tudo mudou.

A cara do São Paulo é outra, jogadores com confiança, equipe com personalidade e muito comprometida. Zubeldía organizou uma equipe que estava perdida taticamente sem um esquema definido, mas principalmente com sua experiência consegue enxergar bem o jogo e fazer mudanças certas e nos momentos certos.