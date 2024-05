Flamengo, de Lorran, vence um Corinthians inexistente no ataque

A parte defensiva é mais ajeitada com dois ou três zagueiros, mas as laterais poderiam ser melhores. Fagner, além das entradas violentas que às vezes comete, não tem mais a mesma força; do outro lado, está jogando o Hugo, que talvez seja até um bom jogador, mas até agora não está acontecendo nada de diferente do que já havia.

Agora, o meio campo está complicado, principalmente como o António Oliveira arma. Esse meio de campo só funcionou na vitória por 3 x 0 contra o Fluminense. E não me venham falar que está faltando o Ranieri, porque já não funcionava antes, principalmente quando treinador pedia para ele se enfiar no meio dos zagueiros, deixando só dois no meio, sendo o setor que os adversários dominam o jogo.

Também falta criatividade, e isso sobrecarrega Rodrigo Garro, que é o único a criar algo de importante. Já Igor Coronado não se sabe se joga bem ou mal, se faz gols ou nã. A única coisa clara é que ganha um salário altíssimo, completamente desproporcional com a sua trajetória no futebol.

As dificuldades no Maracanã foram ainda maiores porque enfrentou um Flamengo que precisava desesperadamente iniciar uma recuperação. A crise estava ficando feia, e o Tite balançava de verdade, além do time carioca ser muito melhor tecnicamente com um elenco muito mais qualificado.

As alternativas que o Tite têm para escalar e mexer no time são de um nível técnico bem superior. O Flamengo dominou o jogo mesmo não fazendo uma partida brilhante e só correu risco em duas jogadas no segundo tempo com Rossi salvando com duas grandes defesas.

Destaque desse time, além do De La Cruz, é o garoto Lorran, que fez uma ótima partida marcando um belo gol também. Deu um tapa de classe deslocando totalmente o gigante Carlos Miguel.