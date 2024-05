Botes se transformam na Arca de Noé do século 21

Não tem como não se arrepiar, emocionar e chorar vendo as imagens dos bombeiros, veterinários e voluntários salvando os animais vítimas da crise climática que causou a catástrofe no Rio Grande do Sul.

Muitos cachorros e gatos foram resgatados, mas o grande símbolo de humanidade foi o salvamento do cavalo Caramelo, que estava há dias se equilibrando em cima de um telhado minúsculo cercado por inundações.

A mobilização para salvá-lo foi incrível. A dedicação dos bombeiros em resgatar o Caramelo foi a mesma que tiveram com os seres humanos, e isso foi demais.