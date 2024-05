Um pedido a Dorival: escale Rodrygo, Endrick e Vini Jr no ataque da seleção

Dos convocados, eu não teria levado dois deles. Marquinhos (PSG) porque, na minha visão, entra nos mesmos argumentos do Casemiro. Eu levaria Murilo (Palmeiras), que é um dos pilares da equipe super campeã dirigida por Abel Ferreira e merece uma chance de verdade que não teve nos dois últimos amistosos (Inglaterra e Espanha).

Também deixaria de fora Raphinha (Barcelona), que, na minha opinião, não acrescenta nada pelo lado direito da seleção, como já ficou claro na Copa de 2022 (Qatar) e nos jogos das eliminatórias. No lugar dele, daria uma oportunidade para Gustavo Scarpa (Atlético-MG), que já jogou por ali no Palmeiras, sendo fundamental para vários títulos, além de ser versátil podendo jogar em várias posições, coisa que Raphinha não é.

Dorival está criando um grupo mais comprometido e focado, pois essas duas coisas foram os maiores defeitos do Brasil nas Copas da Rússia (2018) e do Qatar (2022). Ele está formando um time baseado no forte coletivo, com um desenho tático compacto e com muito mais agressividade ofensiva.

Para finalizar, quero fazer um pedido ao treinador da seleção brasileira: Dorival, não pense duas vezes na formação do ataque do Brasil. Rodrygo, Endrick e Vinicius Jr. É o que estamos loucos para ver como funcionaria esses três como titulares da seleção brasileira. Acredito que seja uma opinião da maioria dos torcedores brasileiros que estão começando a se identificar com esse time.