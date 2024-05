Atlético-MG cai em armadilha, perde do Peñarol e vê fim de invencibilidade

Everson mostrou segurança no 1° tempo e fez boas defesas para o Atlético-MG Imagem: Pedro Souza / Atlético

Otávio erra, e Everson brilha. Mesmo sem a bola, o Peñarol seguiu fechando os espaços dos mineiros e quase foram premiados aos 16 minutos: Otávio acabou desarmado (e lesionado) ainda no campo de defesa e cedeu contra-ataque, que acabou com Everson desviando chute forte de Sequeira.

Clima esquenta. Os minutos finais do 1° tempo tiveram o clima de Libertadores "raiz". Pouco antes da cobrança de um escanteio para os donos da casa, Gastón Ramírez caiu e alegou ter sido atingido por Alan Franco. Depois de quase cinco minutos de paralisação e confusão, o árbitro Wilmar Roldán aplicou cartão amarelo ao atleticano. Com bola rolando, Hulk ficou no quase em lance anulado por impedimento, e Sequeira perdeu boa chance já dentro da grande área.

Hulk, do Atlético-MG, e Léo Coelho, do Peñarol, brigam pela bola em duelo da Libertadores Imagem: Pedro Souza / Atlético

Milito empurra Atlético-MG. O técnico do Galo soltou de vez o seu time ao colocar os atacantes Vargas e Alisson no início da etapa final, sacando o meio-campista Alan Franco e o zagueiro Jemerson do gramado do Campeón del Siglo. Aguirre, por sua vez, respondeu acionando o jovem Sosa para o lugar do experiente Gastón Ramírez.

Hulk é alvo (e se irrita). Em meio à blitz atleticana, o camisa 7 passou a ser cercado pelos defensores do Peñarol, que usaram e abusaram das faltas e revoltaram o atacante. Sosa, que havia acabado de entrar, foi um dos que mais travaram o ritmo visitante com chegadas duras e acabou com o amarelo.