Cássio vive situação semelhante a Rivellino ao ser 'fritado' no Corinthians

Estão fazendo com o Cássio o que fizeram com o Roberto Rivellino em 1974. O "reizinho do parque", como é conhecido, era um dos melhores jogadores do mundo naquela época após ser tricampeão em 1970 no México com aquela seleção maravilhosa que dominou a Copa.

O Corinthians não ganhava títulos há 17 anos, e todos se empolgaram para a final contra o Palmeiras. O primeiro jogo foi 1 x 1 no Pacaembu, debaixo de muita chuva, com gols de Edu Bala (Palmeiras) e Lance (Corinthians).

No domingo, a massa corintiana tomou conta do Morumbi, com 80% do estádio para ela. O Corinthians perdeu por 1 x 0, com gol do Ronaldo, e ficou mais um ano na fila, o que revoltou a torcida.