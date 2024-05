Zubeldía coloca o São Paulo lá em cima, e Diniz o Fluminense lá embaixo

Claro que o Fluminense precisa ficar atento no Campeonato Brasileiro, pois é uma competição muito traiçoeira, e é evidente que o lado psicológico do elenco, mas principalmente de Fernando Diniz, está abalado com o rendimento ruim da equipe.

Tanto que Diniz foi expulso depois de uma discussão com Luciano por causa de um lateral. Na saída do campo, ele foi vaiado e parte da torcida gritou "perninha", em alusão à grotesca briga com Tchê Tchê na época que dirigia o São Paulo.

Será que Fernando Diniz ainda acha que o futebol é mais que um resultado? Que vencer ou perder não resume a realidade do futebol? Porque o Tricolor carioca, em suas mãos, não dá mais espetáculo, joga mal, não vence e está no Z4.

Do lado do São Paulo, o efeito Luís Zubeldía está sendo claramente muito positivo. Desde a sua chegada, o Tricolor paulista não perdeu mais e só empatou com o Palmeiras, ganhando nas três competições que está disputando e jogando muito bem. Zubeldía recuperou a confiança e a autoestima, fazendo com que o São Paulo voltasse a ter uma personalidade vencedora.

Parece que ele deixou muito claro para o Sr. James Rodríguez que com ele todo jogador precisa treinar, se integrar com o grupo e ter espírito coletivo. E que com o nome e com vaidade não irá jogar com ele.

Foi a primeira vitória de Zubeldía no Morumbi, com 35 mil torcedores presentes. Até agora, sua equipe havia vencido todas as partidas fora de casa e, nessa segunda-feira (13) teve o prazer de ouvir seu nome sendo gritado no estádio do seu time.