Os clubes da Libra reivindicaram que houvesse a possibilidade de recompra de seus direitos no futuro no pré-acordo negociado com o Mubadala. Isso está praticamente alinhado entre o grupo da Libra e o Mubadala, embora ainda não tenham sido fechado os temos da recompra.

Na prática, no futuro, um clube poderá pagar para reaver os direitos completos de TV por meio de condições específicas. Dentro da Libra, já há a possiblidade de não vender o direito, o que foi reivindicado pelo Flamengo. Outros clubes devem adotar o mesmo.

Na Liga Forte Futebol, também há a possiblidade de recompra. Isso está explícito no fundo criado pela XP para receber investimentos para a compra de direitos de TV dos clubes. É um aviso para os potenciais investidores que isso pode afetar suas aplicações.

"Adicionalmente, nos termos dos documentos do investimento da Sociedade Alvo nos Direitos, os clubes participantes terão a opção de se retirar do Condomínio, mediante notificação aos demais condôminos e recompra dos Direitos cedidos à Sociedade Alvo, extinguindo a copropriedade sobre eles. As regras para exercício de tal direito de retirada ainda estão sob negociação e poderão sofrer modificações materiais até a celebração da convenção de condomínio definitiva", diz o documento.

Mas essa recompra só é possível com uma condição específica: o valor dos direitos de TV de 2025 negociado em blogo ter uma redução em relação ao que ganham atualmente os clubes, considerando a inflação. Isso foi uma reivindicação das agremiações para um cenário de queda de recursos.

Há ainda a possiblidade de o investidor colocar mais dinheiro para completar o valor e, assim, evitar a recompra. Esse cenário - de redução dos valores dos direitos - é visto como improvável pelos investidores.