O conservadorismo do Tite não está fazendo bem ao Flamengo

O time da Gávea está fazendo uma péssima primeira fase, mas não acredito que seja eliminado, porque terá as duas últimas rodadas no Maracanã. Dia 15/5 pega o Bolívar e depois fecha a primeira fase dia 28/5 com o Milionários e, para não passar vexame de ser eliminado, precisa vencer as duas.

Na minha opinião, Tite está totalmente perdido, porque não sabe mais qual é o esquema e nem qual time é o titular, porque nada funciona. Suas alterações não modificam em nada o ritmo do time e nem a intensidade do seu jogo. Está começando cada jogador querendo fazer algo sozinho. De La Cruz pega a bola e sai correndo com ela, a mesma coisa fazem Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha, os laterais e até zagueiros se desesperam e fazem igual.

Os atacantes são anulados facilmente pelos marcadores adversários em todos os jogos ultimamente. Os números do jogo mostram bem isso, pois ficou com 65% de posse de bola, chutando 18 vezes, mas só acertou o gol do Palestino por 3 vezes. Isso mostra uma posse de bola sem objetividade e sem precisão nas finalizações.

Agora o Flamengo não está bem na Libertadores e nem no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, venceu o Amazonas no Maracanã apenas por 1 x 0 no jogo de ida. Não acho que corra algum risco, mas isso deixa claro o quanto o Flamengo está sofrendo para vencer seus jogos, mesmo que o adversário seja de uma divisão inferior. Acho que há uma enorme interrogação na cabeça de toda a torcida rubro-negra: 'Será que o nosso time só joga isso mesmo?'