Athletico e Bahia lideram com muito mérito; Flu liga alerta no Z4

A classificação do campeonato nesse momento coloca o Fluminense na zona de rebaixamento. Dependendo do resultado do jogo contra o São Paulo, pode sair do Z4 e empurrar o Corinthians para lá. Mas, para mim, não é de se estranhar a situação desses dois grandes clubes no campeonato, porque nenhum dos dois conseguiu jogar nada até agora.

Classificação e jogos Brasileirão

O Corinthians não é uma surpresa, porque tem uma equipe limitada e no campeonato de 2023 se salvou no final.

Agora, o atual campeão da Libertadores está se colocando numa situação altamente arriscada. Venho alertando para esse momento do tricolor carioca já faz meses. Um time de um só esquema, previsível e com a idade bem avançada. Não discuto a qualidade técnica desses jogadores mais experientes, mas o número deles no elenco. Com a confirmação da chegada do Thiago Silva, são onze muito acima dos 30 anos. Não acho uma estratégia inteligente do clube e muito menos de Fernando Diniz. Em breve, o Fluminense perderá todos esses jogadores sem nenhum retorno financeiro e me parece que não estão prestando atenção nisso.

O São Paulo, por sua vez, vencendo essa partida vai lá para o G6. Desde a chegada de Luís Zubeldía, ainda não sabe o que é ser derrotado.