Largadas agressivas e tensão pelo Safety Car: o que esperar do GP de Miami

E o fundo do grid tem dois pilotos largando fora de posição após classificações ruins. Daniel Ricciardo terminou a sprint em quarto, segurando Sainz, e vai largar em último. E Kevin Magnussen roubou a cena no sábado com quatro punições na sprint, tentando pilotar da maneira mais lenta possível para preservar os pontos do companheiro Nico Hulkenberg, e está saindo de 18º.

De olho no Safety Car

A escolha de compostos para Miami é conservadora, então é possível fazer uma parada mesmo com o forte calor. É claro que será necessário poupar os pneus, mas a posição de pista é tão importante devido à dificuldade de se ultrapassar que vale a pena adotar um ritmo mais lento do que parar uma vez a mais, com o risco de ficar preso no trânsito.

Mas há uma situação em que o cenário muda: no caso de um Safety Car, dependendo de quando ele for acionado, vale a pena fazer a parada, principalmente se você está preso atrás de carros mais lentos.

Para Verstappen, esse cenário faz com que seja importante abrir uma vantagem que, na F1, se chama de "janela de Safety Car". Ele precisa abrir um tempo suficiente para fazer a parada no caso da corrida ser neutralizada e voltar na frente, então algo em torno de 13s. Porém, o ritmo da Ferrari tem sido forte em Miami, e essa tarefa pode não ser tão simples para o líder do campeonato.