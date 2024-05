Piloto da F1 relembra medo e solidariedade em enchente que cancelou GP

A região em que a Fórmula 1 está correndo neste final de semana, nos arredores de Imola, sofreu com uma enchente de grandes proporções exatamente um ano atrás, quando a categoria deveria estar realizando o GP da Emilia Romagna. A situação era de calamidade, como no estado do Rio Grande do Sul no momento, com todas as vias de acesso bloqueadas, muita reclamação da população a respeito da falta de preparo do governo nos anos anteriores. E, também, muita solidariedade.

A água começou a cair com força enquanto a Fórmula 1 preparava as garagens em Imola, e o evento foi cancelado na quarta-feira, um dia antes do início das atividades de mídia. Então, poucos pilotos estavam na região. O caso do japonês Yuki Tsunoda, no entanto, era bem diferente. Ele mora em Faenza, perto da fábrica de sua equipe, a RB, uma das cidades mais atingidas. E acabou trocando o volante por rodos e vassouras enquanto ajudava os locais a limparem suas casas.

Perguntado pelo UOL Esporte sobre essa experiência, a primeira enchente de quem, como ele mesmo disse, está acostumado "à ameaça de terremoto 365 dias por ano no Japão", e bem longe de casa.