Leclerc domina os treinos livres e Verstappen tem dificuldades em Imola

A Ferrari fechou o primeiro dia de atividades para o GP da Emilia Romagna na frente, com Charles Leclerc liderando as duas sessões desta sexta-feira em Imola. A equipe está trazendo uma série de novidades, no primeiro pacote extenso de atualizações do carro em 2024. A também atualizada McLaren de Oscar Piastri (que agora tem todas as peças que estavam no carro do vencedor do GP de Miami, Lando Norris), ficou em segundo lugar.

E as dificuldades de Max Verstappen, que saiu da pista duas vezes no primeiro treino livre e vem brigando com o carro neste fim de semana, continuam. A Red Bull fez várias mudanças no carro para tentar contornar a falta de equilíbrio entre a dianteira e traseira, mas, embora ele tenha conseguido ficar dentro da pista desta vez, continuou reclamando. "Não sei, cara. De uma hora para a outra eu tenho aderência na traseira e quase rodo", reclamou o líder disparado do mundial ao engenheiro de pista, Gianpiero Lambiase.

Curiosamente, a equipe B da Red Bull, que tem várias peças parecidas com as do time principal, andou bem por todo o dia. Yuki Tsunoda fez o terceiro melhor tempo na pista que fica a apenas 15 minutos da fábrica da RB, antiga Minardi, em Faenza.