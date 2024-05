Como piloto da Haas está perto de levar gancho na F1 depois do GP de Miami

Magnussen levou outros dois pontos por ter tocado em Yuki Tsunoda no GP da China, causando uma rodada do japonês.

E, no GP de Miami, no domingo, ele levou outros dois, novamente por causar uma colisão, desta vez com Logan Sargeant.

Isso elevou seu total para dez pontos, com 18 GPs para o final da temporada, e só pode ser explicado pela frustração do dinamarquês, que não precisava ter arriscado tanto, ainda mais sabendo de sua situação.

Magnussen tem sido mais lento que o companheiro Hulkenberg, especialmente em classificações. Largando mais atrás, ele acaba servindo de escudeiro para garantir que a equipe marque pontos que serão importantes mais adiante na temporada, já que a Haas não tem a capacidade de desenvolver o carro no mesmo nível de seus rivais diretos.

Quem ficaria com a vaga de Magnussen?

A suspensão automática seria de apenas uma corrida e o substituto mais provável seria Oliver Bearman, que vai fazer seis sessões de treinos livres neste ano pela Haas e está muito cotado para ficar com uma das vagas do time no ano que vem. O brasileiro Pietro Fittipaldi também é piloto reserva da equipe, mas é titular na Indy ao mesmo tempo e estará disponível para a Haas em provas do segundo semestre.