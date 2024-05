F1 bate novo recorde nos EUA: é hora de ter uma quarta corrida por lá?

Esse é um dos motivos que incentivam a norte-americana Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F1, a procurar alternativas para ter mais GPs no país, dentro de um projeto de alternar provas na Europa. Para 2025, o calendário segue inalterado, com as mesmas 24 provas de 2024, sendo três nos EUA e um total de seis no continente americano. Porém, será assinado um novo contrato entre a Liberty, FIA e equipes para 2026 e existe a tentativa de aumentar o limite de provas, que atualmente é de 24.

Nos EUA, a F1 até já patenteou o nome do GP de Chicago, empolgada com os números que seguem aumentando. As provas de Austin seguem atraindo confortavelmente mais de 400 mil espectadores por ano, firmando-se entre as mais lotadas do calendário. A estreia de Las Vegas ano passado também resultou em números muito positivos: o impacto econômico foi calculado em 1.5 bilhão de dólares (equivalente a 7.6 bilhões de reais), com turistas gastando 3.6 vezes mais do que o normal para a cidade, e 52 milhões de dólares sendo injetados em salários na economia local.

De Miami, chegaram mais boas notícias após a vitória de Norris. A prova bateu o recorde histórico de audiência da F1 nos EUA, que era justamente da estreia da etapa da Flórida, em 2022. Uma média de 3.1 milhões de espectadores viram o GP, com um pico de 3.6 milhões de audiência. O recorde anterior era de 2.6 milhões de média e 2.9 milhões de pico.

Cabe uma quarta prova nos EUA?

GP em Austin tem atraído mais de 400 mil pessoas por ano Imagem: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Mas seria a hora de ter um novo GP nos EUA, após as estreias de Miami em 2022 e Las Vegas em 2023? O ex-chefe da equipe norte-americana Haas e embaixador da prova de Miami, Guenther Steiner, defende que não.