Após pole inesperada de Verstappen, por que a McLaren acha que pode vencer

De fato, a McLaren esteve muito forte nas retas e nas curvas de alta velocidade, mostrando que a meta de melhorar a eficiência aerodinâmica do carro foi atingida com o upgrade que estreou em Miami e que está agora totalmente instalado em ambos os carros, surtiu efeito.

Eles vêm de uma vitória na última corrida, com Lando Norris, que larga em terceiro, mas isso também teve muito a ver com um Safety Car que saiu logo antes da única parada do inglês na prova.

Como a McLaren pode vencer o GP da Emilia Romagna?

Mesmo que a Pirelli tenha trazido para Imola pneus mais macios do que na última corrida realizada no circuito, em 2022, as simulações de corrida realizadas na sexta-feira indicam que a estratégia de uma parada será possível, usando os médios e duros. E também existe a previsão de que o tempo esteja nublado no domingo, ao contrário do que aconteceu até aqui, e que a temperatura caia um pouco.

Para a emoção na corrida, o ideal seria que isso não acontecesse, pois o calor no asfalto poderia fazer com que os pilotos sofressem mais com o desgaste. Um problema da pista de Imola é a falta de ultrapassagens, então isso limita as opções dos estrategistas, porque mesmo com pneus novos, não é garantia que um piloto vai conseguir abrir caminho no pelotão.

Então a saída para os pilotos da McLaren é trabalharem em conjunto para manter Verstappen sob pressão para que ele desgaste mais seus pneus ou fique exposto de alguma maneira, já que ele deve ter menos margem para lidar com pequenos problemas no carro, por exemplo, do que em etapas anteriores. Eles poderão fazer esse ataque 2x1 porque o companheiro de Verstappen, Sergio Perez, vai largar apenas em 11º.