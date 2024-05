Último campeão da F2 a chegar na F1 não vê solução fácil para brasileiros

Ele tinha seguido a cartilha informal que as equipes têm, de cobrar não só resultados, mas resultados rápidos na base. Fazia parte de um programa de desenvolvimento de jovens pilotos, na Renault/Alpine. E, ainda assim, não estava com seu lugar garantido no grid. Isso só aconteceu depois de uma batalha judicial entre a McLaren, que queria seu passe, e a Alpine, que se achava no direito de mantê-lo.

Piastri seguiu a 'cartilha' e mesmo assim sofreu para chegar à F1

Felipe Drugovich comemora título antecipado da Fórmula 2 em 2022 no Circuito de Monza Imagem: Dan Istitene - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images

Não é de se surpreender que, três anos depois, Piastri seja o último campeão da Fórmula 2 que conseguiu um lugar na F1. Outro brasileiro, Felipe Drugovich, foi campeão depois dele, em 2022, assim como o francês Theo Pourchaire em 2023. Pilotos bem avaliados no paddock, que têm ou tiveram relação direta com times da F1. Mas sem vaga como titular.

Há alguns fatores para explicar isso. Houve uma renovação do grid alguns anos atrás que significa que a maioria tem menos de 30 anos e está pilotando em alto nível. O próprio Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris, Russell, Albon fazem parte dessa geração.

E também há o teto de gastos, em vigor desde 2021 na F1. As equipes têm pensado duas vezes antes de apostar em pilotos menos experientes, com mais chances de estourar o orçamento com acidentes.