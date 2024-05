Lembrando Senna em Imola, Bortoleto se emociona com pole e foca na largada

Enzo Fittipaldi vai largar em 11º após passar por uma montanha-russa de emoções nesta sexta-feira. Seu carro foi o último a deixar os boxes, depois ele fez o 11º na classificação, subiu para o sexto posto devido a voltas deletadas de outros pilotos e depois a direção de prova voltou atrás e ele retornou ao 11º lugar.

É a segunda pole position de Bortoleto na temporada, na quarta corrida do ano. Mesmo mostrando velocidade, no entanto, ele não vem tendo os resultados que projetava para seu ano de estreia na Fórmula 2, vindo do título da Fórmula 3 ano passado, e está em 12º no campeonato.

"A gente vem sendo rápido desde o Bahrein. Eu não encaixei bem as voltas na Austrália e na Arábia Saudita. Estou muito feliz, o carro tem sido muito veloz em todas as etapas. Infelizmente, tivemos problemas mecânicos, que ficam fora do meu controle. É uma coisa que vem acontecendo com outros pilotos também, mas mais em treino e alguns em classificação. Comigo foi nas corridas. O campeonato está bem em cima disso agora porque foram duas etapas perdidas. E agora não pode acontecer de novo."

O que está no controle de Gabriel são as largadas, que não vêm sendo boas: no Bahrein, quando tinha a pole, ele perdeu várias posições e teve de fazer uma prova de recuperação; na Austrália, acabou ficando exposto a um acidente logo nos primeiros metros. Melhorar esse ponto foi o foco dele e da equipe nos testes realizados em Barcelona na semana passada, então sua expectativa é de que esse problema fique para trás.

"Vamos ver agora nas largadas reais, mas as que fizemos em Barcelona foram positivas. A gente entendeu o que estávamos fazendo de errado e eu diria que daqui para frente só vem coisa boa. Era parte algo de confiança do meu lado, de entender quando ser mais agressivo ou menos agressivo com a embreagem. E também passa pela meta de porcentagem de acelerador que o engenheiro de performance passa. Com esses testes, a gente conseguiu entender tudo melhor, o que não estava dando certo tanto do meu lado, quanto do dele."

Neste sábado, Bortoleto larga na décima colocação, pois a F2 usa o sistema de grid invertido para os 10 primeiros na corrida curta. Essa prova tem largada às 9h15 da manhã, pelo horário de Brasília. A corrida principal, no domingo, começa às 5h.