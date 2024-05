Último treino antes da classificação tem acidentes e McLarens na frente

A batida de Perez aconteceu nos últimos minutos do treino, que chegou a ser reiniciado com dois minutos para o final e com bastante trânsito. Afinal, este seria um momento importante para as equipes comprovarem se as mudanças que fizeram deixaram o s carros prontos par aa classificação. Isso gerou uma correria para abrir a volta a tempo, com vários pilotos atrapalhando uns aos outros na pista.

No final, apenas Norris melhorou, enquanto Piastri tinha feito seu melhor tempo logo antes da bandeira vermelha de Perez. Ou seja, não vimos o que as Ferrari poderiam ter feito no final da sessão, e o mesmo serve para o sexto colocado Verstappen, que vinha com dois primeiro setores muito fortes e tirou o pé no final.

Os pilotos da Ferrari dominaram a sessão desde o início, a exemplo do que especialmente Charles Leclerc tinha feito na sexta-feira. A equipe está estreando um pacote de mudanças neste fim de semana e vem tendo um ótimo rendimento desde que foi para a pista, ao contrário de outros times, como a Red Bull, que têm tido mais dificuldade com o comportamento do carro.

Max Verstappen mostrou velocidade em diversos momentos, mas vem tendo dificuldade em completar uma volta limpa sem sair da pista ou ter que corrigir muito a trajetória. Isso porque o carro da Red Bull não está nada estável, com dificuldades em encontrar o equilíbrio entre a dianteira e a traseira em uma pista que exige que os carros andem mais distantes do solo devido às fortes ondulações em alguns trechos.

Ferrari e McLaren vêm aparecendo bem neste fim de semana até aqui, com a Mercedes logo atrás. A Red Bull tem tido lapsos de velocidade, mas certamente não está na mesma posição confortável de outras etapas. O time vem de uma derrota, embora ajudada por um Safety Car, no GP de Miami.