De saída, Cássio entrega titularidade a Carlos Miguel: 'Agora depende dele'

Cássio rasgou elogios a Carlos Miguel e enxerga o atleta com muita capacidade de cumprir a função. Ele revelou que ajudou o jovem goleiro nos últimos jogos do Timão, quando ele foi titular, e disse que o clube está "bem servido na posição".

"O Carlos tem muita qualidade. Está jogado bem e tem muito potencial. Agora ele entra em uma situação em que ele é o goleiro titular absoluto do Corinthians. Depende dele. Ele é um menino muito gente boa, temos uma amizade. Quando ele assumiu o gol, tentei passar tranquilidade. Ele tem uma história de superação muito louvável. É difícil falar [se Carlos irá substituí-lo à altura], nem eu imaginava que ia ficar doze anos. O que posso dizer é que o Corinthians está muito bem de goleiros, acho que não precisa ir atrás. Desejo muito sucesso para ele", avaliou.

Em sua última entrevista como jogador do Corinthians, Cássio disse acreditar no fim de seu ciclo no clube e negou que tenha decidido sair por ter ido para o banco de reservas. Ele, inclusive, afirmou que, se ficasse na equipe, iria para a "porrada" com Carlos Miguel para retomar a titularidade.

"Eu já minha me preparando. Claro que o Carlos Miguel estava bem, mas, se eu ficasse aqui, desculpa o termo, mas eu ia para porrada com ele. Sou competitivo também, ia dar uma briga boa. Mas acho que o ciclo acabou", disse.

Substituir Cássio no Corinthians não será fácil. A trajetória do jogador no Timão foi marcada por momentos gloriosos que renderam nove títulos e inúmeras histórias brilhantes na carreira do arqueiro. Ele ergueu as taças da Libertadores e Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

O camisa 12 encerra esta passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados. Desta maneira, o ídolo é o segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.