Depois da melhora da McLaren, é hora do contra ataque de Ferrari e Red Bull

A McLaren ousou ao levar para Miami, em pleno final de semana de sprint, com apenas um terço dos treinos livres de um GP normal, o maior pacote de mudanças que qualquer equipe adotou até aqui no campeonato da Fórmula 1. Contou com a sorte de um Safety Car quando Lando Norris ainda não tinha feito sua parada, mas também demonstrou um ritmo muito forte para vencer pela primeira vez desde 2021. Mais do que isso, para vencer 14 meses depois de fechar o grid da F1 no início da temporada passada.

A decisão de trazer um pacote tão extenso foi tomada porque tudo o que estava sendo desenvolvido "conversava" com o restante do carro, como explicou o chefe Andrea Stella. "O interessante da aerodinâmica é que você tem que pensar no carro da dianteira até a traseira. A dianteira tem que conversar com o assoalho, o assoalho tem que conversar com o difusor, o difusor com a asa traseira, e por aí vai".

O centro das mudanças foi um novo conjunto assoalho e laterais, apoiado por uma nova asa dianteira, mudando o fluxo de ar desde o início, e uma pequena mudança na suspensão, também relacionada à aerodinâmica. Tudo para alimentar o assoalho de uma maneira diferente e "conversar" melhor com a nova peça.