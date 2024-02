De Hamilton na Ferrari a chefe investigado: as 5 bombas das 'férias' da F1

As outras três notícias surpreendentes aconteceram em um espaço de menos de uma semana. Já se sabia que a F1 estava inclinada a ouvir as equipes e barrar a entrada da Andretti no grid, mesmo com os norte-americanos tendo sido aprovados pela FIA.

Mas ninguém poderia imaginar o conteúdo do comunicado. O trecho que mais chamou a atenção foi dizer que, embora a Andretti seja um nome que possa ser reconhecido por alguns torcedores da F1, a entrada da equipe traz mais à Andretti do que à F1. E a avaliação de que eles não teriam condições de serem competitivos na categoria.

São justificativas que pegaram muito mal em um momento em que o grid da F1 tem uma equipe tentando emplacar o nome Stake F1 e outra VCARB, mas é claro que essas equipes entraram por meio de aquisições e não tiveram que passar pelo mesmo processo da Andretti, que busca uma licença nova. E está fazendo isso em um momento em que o campeonato coleciona lucros e a relação entre os donos da F1 e a federação é péssima.

Hamilton troca Mercedes pela Ferrari

Enquanto todos debatiam as portas fechadas à Andretti, Lewis Hamilton revelava a Toto Wolff que tinha ativado a cláusula de seu contrato que permitia sair um ano antes do fim do acordo. E que tinha decidido ir para a Ferrari em 2025.

Ter Hamilton era um projeto antigo do presidente da Ferrari, John Elkann, que tinha tentado abrir negociações em algumas oportunidades. Desta vez, Hamilton não tinha conseguido o contrato mais longo que queria na Mercedes, sabia que uma boa oportunidade de acabar com o domínio da Red Bull está chegando com a mudança de regulamento de 2026, e ouviu de Elkann uma proposta interessante de maneira global. Com isso, formará dupla com Charles Leclerc e chega como o maior vencedor da história da F1 à equipe mais vencedora da história da F1.